Видео победного гола «Эдмонтона» в овертайме после удаления Владислава Гаврикова

В ночь с 27 на 28 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этой встрече в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

В овертайме большим игровым преимуществом владел «Эдмонтон», хоккеисты канадского клуба нанесли 17 бросков, один из которых стал победным. Шайба была заброшена Леоном Драйзайтлем при игре в большинстве после нарушения российского защитника «Кингз» Владислава Гаврикова на Конноре Макдэвиде.

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Таким образом, счёт в серии между командами стал 2-2. Следующий матч пройдёт 30 апреля в Лос-Анджелесе.