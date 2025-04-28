Видео победного гола «Эдмонтона» в овертайме после удаления Владислава Гаврикова

В ночь с 27 на 28 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этой встрече в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.
В овертайме большим игровым преимуществом владел «Эдмонтон», хоккеисты канадского клуба нанесли 17 бросков, один из которых стал победным. Шайба была заброшена Леоном Драйзайтлем при игре в большинстве после нарушения российского защитника «Кингз» Владислава Гаврикова на Конноре Макдэвиде.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, счёт в серии между командами стал 2-2. Следующий матч пройдёт 30 апреля в Лос-Анджелесе.
- 28 апреля 2025
-
09:00
-
08:30
-
08:29
-
08:27
-
08:25
-
08:10
-
08:10
-
07:50
-
07:45
-
07:22
-
07:02
-
06:34
-
05:50
-
05:45
-
04:49
-
04:26
-
03:55
-
03:39
-
03:16
-
02:51
-
02:37
-
02:35
-
02:24
-
01:31
-
00:00
- 27 апреля 2025
-
23:44
-
23:37
-
23:30
-
23:16
-
23:06
-
23:00
-
22:45
-
22:38
-
22:10
-
21:58