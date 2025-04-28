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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 28 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 28 апреля 2025 года
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Сегодня, 28 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду московское «Динамо». Игра начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).

Следующие игры в серии состоятся 30 апреля, 2, 4, 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.

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