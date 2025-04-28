Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 28 апреля 2025 года
Поделиться
Сегодня, 28 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду московское «Динамо». Игра начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).
Следующие игры в серии состоятся 30 апреля, 2, 4, 6*, 8*, 10* мая.
* при необходимости.
Комментарии
- 28 апреля 2025
-
09:00
-
08:30
-
08:29
-
08:27
-
08:25
-
08:10
-
08:10
-
07:50
-
07:45
-
07:22
-
07:02
-
06:34
-
05:50
-
05:45
-
04:49
-
04:26
-
03:55
-
03:39
-
03:16
-
02:51
-
02:37
-
02:35
-
02:24
-
01:31
-
00:00
- 27 апреля 2025
-
23:44
-
23:37
-
23:30
-
23:16
-
23:06
-
23:00
-
22:45
-
22:38
-
22:10
-
21:58