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«Могло быть намного хуже». Вратарь «Вашингтона» Томпсон — о травме в матче с «Монреалем»

«Могло быть намного хуже». Вратарь «Вашингтона» Томпсон — о травме в матче с «Монреалем»
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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон рассказал о своей травме, полученной в третьей игре серии с «Монреаль Канадиенс». Голкипер столнулся со своим партнёром по команде и смог покинуть площадку лишь при посторонней помощи. Однако Томпсон принял участие в четвёртом матче серии (5:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

«У меня тут как будто звоночек зазвонил, было страшно. Определённо могло быть намного хуже. Мне пришлось действовать по протоколу о сотрясении мозга, я немного потерял равновесие, когда вставал, но, к счастью, всё обошлось, и я могу играть. К счастью, всё оказалось не так плохо. Выглядело определённо намного хуже, чем было», — цитирует Томпсона пресс-служба клуба.

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