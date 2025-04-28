«Могло быть намного хуже». Вратарь «Вашингтона» Томпсон — о травме в матче с «Монреалем»

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон рассказал о своей травме, полученной в третьей игре серии с «Монреаль Канадиенс». Голкипер столнулся со своим партнёром по команде и смог покинуть площадку лишь при посторонней помощи. Однако Томпсон принял участие в четвёртом матче серии (5:2).

«У меня тут как будто звоночек зазвонил, было страшно. Определённо могло быть намного хуже. Мне пришлось действовать по протоколу о сотрясении мозга, я немного потерял равновесие, когда вставал, но, к счастью, всё обошлось, и я могу играть. К счастью, всё оказалось не так плохо. Выглядело определённо намного хуже, чем было», — цитирует Томпсона пресс-служба клуба.