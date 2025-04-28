«Плей-офф — моя любимая часть сезона». Свечников оценил свой хет-трик в ворота «Дэвилз»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился эмоциями от своего хет-трика в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).
«Этот сезон был довольно тяжёлым для меня, но прямо сейчас время плей-офф, это как бы моё время, понимаете? Это моя любимая часть сезона», — цитирует Свечникова пресс-служба клуба.
Свечников стал пятым хоккеистом Национальной хоккейной лиги, которому удалось оформить два хет-трика в плей-офф в рамках одного клуба. Первый хет-трик Свечникову удалось оформить во втором матче первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020. Ранее это достижение покорялось лишь экс-форварду «Эдмонтон Ойлерз» Уэйну Гретцки, экс-нападающему «Оттавы Сенаторз» Даниэлю Альфредссону, экс-хоккеисту «Чикаго Блэкхоукс» Дагу Бентли и экс-защитнику «Калгари Флэймз» Полу Рейнхарту.
- 28 апреля 2025
-
10:31
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:29
-
08:27
-
08:25
-
08:10
-
08:10
-
07:50
-
07:45
-
07:22
-
07:02
-
06:34
-
05:50
-
05:45
-
04:49
-
04:26
-
03:55
-
03:39
-
03:16
-
02:51
-
02:37
-
02:35
-
02:24
-
01:31
-
00:00
- 27 апреля 2025
-
23:44
-
23:37
-
23:30
-
23:16
-
23:06
-
23:00