«Плей-офф — моя любимая часть сезона». Свечников оценил свой хет-трик в ворота «Дэвилз»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился эмоциями от своего хет-трика в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

«Этот сезон был довольно тяжёлым для меня, но прямо сейчас время плей-офф, это как бы моё время, понимаете? Это моя любимая часть сезона», — цитирует Свечникова пресс-служба клуба.

Свечников стал пятым хоккеистом Национальной хоккейной лиги, которому удалось оформить два хет-трика в плей-офф в рамках одного клуба. Первый хет-трик Свечникову удалось оформить во втором матче первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020. Ранее это достижение покорялось лишь экс-форварду «Эдмонтон Ойлерз» Уэйну Гретцки, экс-нападающему «Оттавы Сенаторз» Даниэлю Альфредссону, экс-хоккеисту «Чикаго Блэкхоукс» Дагу Бентли и экс-защитнику «Калгари Флэймз» Полу Рейнхарту.