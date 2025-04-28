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Вратарь «Каролины» Кочетков поделился эмоциями от первого матча плей-офф в этом сезоне

Вратарь «Каролины» Кочетков поделился эмоциями от первого матча плей-офф в этом сезоне
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков поделился эмоциями от своего первого матча плей-офф НХЛ в этом сезоне. Россиянин вышел на замену в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) на 25-й минуте после травмы основного вратаря Фредерика Андерсена.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Бёрнс, Блейк) – 00:52     0:2 Славин – 09:47     0:3 Свечников – 20:42 (pp)     1:3 Хишир (Палат, Майер) – 22:45     2:3 Майер – 27:34     2:4 Бёрнс – 54:14     2:5 Свечников (Блейк, Ахо) – 56:43    

«Когда Фредди уходил на скамейку запасных, я вошёл в игру и просто пытался сосредоточиться на следующем броске. … Я не знаю, сколько дней я не играл, может быть, 10, и немного нужно было почувствовать шайбу. После того, как по моим воротам сделали пару бросков, я нашёл свой ритм», — цитирует Кочеткова пресс-служба клуба.

Россиянин пропустил одну шайбу, отразив 14 бросков по воротам.

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