Вратарь «Каролины» Кочетков поделился эмоциями от первого матча плей-офф в этом сезоне

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков поделился эмоциями от своего первого матча плей-офф НХЛ в этом сезоне. Россиянин вышел на замену в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) на 25-й минуте после травмы основного вратаря Фредерика Андерсена.

«Когда Фредди уходил на скамейку запасных, я вошёл в игру и просто пытался сосредоточиться на следующем броске. … Я не знаю, сколько дней я не играл, может быть, 10, и немного нужно было почувствовать шайбу. После того, как по моим воротам сделали пару бросков, я нашёл свой ритм», — цитирует Кочеткова пресс-служба клуба.

Россиянин пропустил одну шайбу, отразив 14 бросков по воротам.