Славин — о хет-трике Свечникова: когда он так играет, «Каролина» становится сильнее

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейкоб Славин оценил игру нападающего Андрея Свечникова в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Россиянин стал автором хет-трика и был признан первой звездой встречи.

«Это потрясающе. Очевидно, что он — огромная часть нашей команды и может вилять на игру своим мастерством, физической формой, и когда он выступает так, это просто делает нас намного лучше как команду. Всё это очень важно для него, и, надеюсь, он продолжит в том же духе», — цитирует Славина пресс-служба клуба.

Свечников стал пятым хоккеистом Национальной хоккейной лиги, которому удалось оформить два хет-трика в плей-офф в рамках одного клуба. Первый хет-трик Свечников сумел оформить во втором матче первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020.