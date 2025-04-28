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Славин — о хет-трике Свечникова: когда он так играет, «Каролина» становится сильнее

Славин — о хет-трике Свечникова: когда он так играет, «Каролина» становится сильнее
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейкоб Славин оценил игру нападающего Андрея Свечникова в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Россиянин стал автором хет-трика и был признан первой звездой встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Бёрнс, Блейк) – 00:52     0:2 Славин – 09:47     0:3 Свечников – 20:42 (pp)     1:3 Хишир (Палат, Майер) – 22:45     2:3 Майер – 27:34     2:4 Бёрнс – 54:14     2:5 Свечников (Блейк, Ахо) – 56:43    

«Это потрясающе. Очевидно, что он — огромная часть нашей команды и может вилять на игру своим мастерством, физической формой, и когда он выступает так, это просто делает нас намного лучше как команду. Всё это очень важно для него, и, надеюсь, он продолжит в том же духе», — цитирует Славина пресс-служба клуба.

Свечников стал пятым хоккеистом Национальной хоккейной лиги, которому удалось оформить два хет-трика в плей-офф в рамках одного клуба. Первый хет-трик Свечников сумел оформить во втором матче первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020.

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