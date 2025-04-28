Болельщики могут бесплатно посетить игры «Омских ястребов» на G-Drive Арене в плей-офф МХЛ

Впервые в истории клуба «Омские Ястребы» проведут матчи плей-офф на большой G-Drive Арене на 12 000 зрительских мест. Как сообщает пресс-служба омского клуба, вход на оба матча полуфинала Западной конференции Молодёжной хоккейной лиги с «СКА-1946» будет для болельщиков свободным. Сообщается, что за ранее купленные билеты будут возвращены денежные средства.

«Сейчас команда борется в полуфинале против одного из лидеров Запада – «СКА-1946». Первый и второй матч соперники уже провели в Санкт-Петербурге 25 и 26 апреля. На своей домашней арене «армейцы» повели в серии 2-0. Следующие противостояния – 29 и 30 апреля в Омске, начало матчей в 18:30 по омскому времени. Мощная поддержка домашних трибун может помочь «ястребам» перевернуть ход событий в свою пользу», — говорится в сообщении пресс-службы омского клуба.