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Форвард «Каролины»: Свечников заслужил хет-трик своей игрой

Форвард «Каролины»: Свечников заслужил хет-трик своей игрой
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Нападающий «Карлины Харрикейнз» Джексон Блейк прокомментировал хет-трик российского форварда Андрея Свечникова в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Бёрнс, Блейк) – 00:52     0:2 Славин – 09:47     0:3 Свечников (Джарвис, Ахо) – 20:42 (pp)     1:3 Хишир (Палат, Майер) – 22:45     2:3 Майер – 27:34     2:4 Бёрнс – 54:14     2:5 Свечников (Блейк, Ахо) – 56:43    

«Невероятно, парень заслужил это своей игрой. Он приносит пользу это каждый матч в плей-офф, и было весело играть с ним и увидеть его хет-трик. Я хотел, чтобы он забил этот третий гол в пустые ворота и искал его передачей. Я рад, что у него был такой вечер, и это положительно скажется на его уверенности. С нетерпением жду, что он покажет дальше», — цитирует Блейка пресс-служба клуба.

Пятый матч серии состоится на площадке «Харрикейнз» в ночь на 30 апреля.

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