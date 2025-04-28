Форвард «Каролины»: Свечников заслужил хет-трик своей игрой

Нападающий «Карлины Харрикейнз» Джексон Блейк прокомментировал хет-трик российского форварда Андрея Свечникова в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

«Невероятно, парень заслужил это своей игрой. Он приносит пользу это каждый матч в плей-офф, и было весело играть с ним и увидеть его хет-трик. Я хотел, чтобы он забил этот третий гол в пустые ворота и искал его передачей. Я рад, что у него был такой вечер, и это положительно скажется на его уверенности. С нетерпением жду, что он покажет дальше», — цитирует Блейка пресс-служба клуба.

Пятый матч серии состоится на площадке «Харрикейнз» в ночь на 30 апреля.