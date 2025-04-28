Форвард «Каролины»: Свечников заслужил хет-трик своей игрой
Поделиться
Нападающий «Карлины Харрикейнз» Джексон Блейк прокомментировал хет-трик российского форварда Андрея Свечникова в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Бёрнс, Блейк) – 00:52 0:2 Славин – 09:47 0:3 Свечников (Джарвис, Ахо) – 20:42 (pp) 1:3 Хишир (Палат, Майер) – 22:45 2:3 Майер – 27:34 2:4 Бёрнс – 54:14 2:5 Свечников (Блейк, Ахо) – 56:43
«Невероятно, парень заслужил это своей игрой. Он приносит пользу это каждый матч в плей-офф, и было весело играть с ним и увидеть его хет-трик. Я хотел, чтобы он забил этот третий гол в пустые ворота и искал его передачей. Я рад, что у него был такой вечер, и это положительно скажется на его уверенности. С нетерпением жду, что он покажет дальше», — цитирует Блейка пресс-служба клуба.
Пятый матч серии состоится на площадке «Харрикейнз» в ночь на 30 апреля.
Комментарии
- 28 апреля 2025
-
12:07
-
11:59
-
11:54
-
11:35
-
11:22
-
11:00
-
10:45
-
10:31
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:29
-
08:27
-
08:25
-
08:10
-
08:10
-
07:50
-
07:45
-
07:22
-
07:02
-
06:34
-
05:50
-
05:45
-
04:49
-
04:26
-
03:55
-
03:39
-
03:16
-
02:51
-
02:37
-
02:35
-
02:24
-
01:31