Алексей Жамнов заявил, что договорился о продлении контракта со «Спартаком»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов достиг устной договорённости о продлении контракта с клубом.
«Есть договоренность у нас на словах. Встречаюсь с руководством, в понедельник будет финальный диалог. И потом объявят», — сказал Жамнов на пресс-конференции.
54-летний Жамнов возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. В нынешнем сезоне КХЛ команда под его руководством впервые по итогам регулярного чемпионата стала победителем дивизиона Боброва. Под руководством специалиста клуб дважды дошёл до четвертьфинала Кубка Гагарина. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина красно-белые на этой стадии проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» (3-4).
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