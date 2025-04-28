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Стало известно, кто будет капитаном хоккейной российской сборной на майском туре

Стало известно, кто будет капитаном хоккейной российской сборной на майском туре
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что капитаном российской сборной на предстоящем майском туре будет опытный нападающий Сергей Плотников. В состав сборной вошли представители 10 клубов КХЛ. Средний возраст игроков сборной — 25 лет.

Матчи российской сборной на майском туре пройдут с 1 по 8 мая в трёх городах: Астане, Тольятти и Минске.

Полное расписание тура сборной «Россия 25»:

24-29 апреля — сбор в Новогорске

Астана
1 мая, 15:00* Казахстан — Россия
2 мая, 16:00 Россия — Беларусь

Тольятти
5 мая, 19:00 Россия — Беларусь
6 мая, 19:00 Россия — Беларусь

Минск
8 мая, Беларусь — Россия.

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