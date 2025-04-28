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«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком
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«Автомобилист» продлил контракт с Бруксом Мэйсеком. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, новое соглашение с форвардом рассчитано на один сезон – до 31 мая 2026 года.

Брукс выступает за екатеринбургскую команду с 2019 года. Новый сезон станет для него уже седьмым в России и «Автомобилисте». За это время Мэйсек провёл 396 матчей за «Автомобилист», в которых набрал 273 (147+126) очка. Мэйсек является рекордсменом екатеринбургского клуба по числу проведённых матчей среди легионеров.

В сезоне-2024/2025 Брукс стал единственным игроком «Автомобилиста», который принял участие во всех 75 матчах команды. На его счету 27 заброшенных шайб и звание лучшего снайпера «Автомобилиста». Всего в активе Мэйсека в минувшем сезоне 51 (27+24) очко.

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