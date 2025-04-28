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«Вопрос в судействе во главе угла стоит». Р. Ротенберг рассказал, почему в КХЛ много травм

«Вопрос в судействе во главе угла стоит». Р. Ротенберг рассказал, почему в КХЛ много травм
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что стиль судейства в КХЛ способствует многочисленным травмам игроков.

— Ребята бились весь сезон, тяжелейший чемпионат. Очень много травм в этом сезоне. Нужно посмотреть, по каким причинам у нас в КХЛ столько травм во всех клубах. Сотрясения, переломы.

— Площадки меньше стали.
— Нет, есть другие правила, вопрос правил. В НХЛ тоже маленькие площадки, но там нет столько травм. Вопрос не в площадках. Вопрос в трактовках, вопрос в судействе во главе угла стоит. Но это уже следующие вопросы. Поэтому, когда очень много травм, ребята теряют форму, не могут играть, радовать болельщиков. Мы теряем звёзд, молодых хоккеистов. Сейчас мы собрали максимально сильный состав, постараемся порадовать болельщиков. Владислав Александрович Третьяк сказал хоккеистам: «Играть, ловить на себя всё, что можно. Что скажет главный тренер». Мы уверены, что наша команда так и сделает, — сказал Ротенберг.

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