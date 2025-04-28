Третьяк: настолько наших белорусских друзей натренировали, что все игры идут от ножа

Президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк высказался о предстоящем майском туре сборной «Россия 25».

— Насколько важен для вас этот тур сборной, что нам ждать отэтого турнира?

— Интерес к сборной был, есть и будет всегда. Сборная – есть сборная. Стараемся пригласить всех спортсменов, которых хотим увидеть: естьолимпийские чемпионы, есть молодые. Для нас очень важно, что мы играем, потому

что пока на чемпионате мира и Олимпиаде мы не участвуем. Нам очень важносохранить институт сборной. Все знают, что мы играем в разных городах, это популяризация нашего хоккея. Конечно, игры непростые, мы настолько нашихбелорусских друзей натренировали, все игры идут от ножа, это очень здорово. Есть конкуренция.

Мне посчастливилось, когда я в 1969 году выступал, большеникогда майку не снимал за 15 лет. Пожелал игрокам ставить самые высокие задачи, быть лучшими. Поздравил их, они уже мастера. Желание у них есть, чемпионат закончился для них, но они приехали с хорошим настроением и каждый хочет показать, что не зря ему доверили место в сборной. В каждом городе придутболельщики, будут поддерживать, каждый игрок должен понимать, что у него написано на груди. Россия – это победа, — сказал Третьяк.