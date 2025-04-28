Третьяк: правительство РФ очень многое делает и помогает ФХР развивать хоккей в стране

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил о большом интересе к хоккею среди жителей России и помощи правительства страны в развитии этого вида спорта.

— Как вы видите развитие молодых ребят, включая Ивана Демидова?

— ФХР очень многое делает. У нас проходят Кубки Третьяка, соревнования федеральных округов, «Золотая шайба», Высшая лига играет. Много соревнований, именно там рождаются звёздочки. Интерес к хоккею большой во всей стране. Мы это видим: начиная от Владивостока и до Калининграда. Везде проходят соревнования, ФХР уделяет очень много внимания спортивным школам, детско-юношеским соревнованиям. Программа «Красная машина», идут мастер-класс в Норильске и других городах. Это очень важно, потому что мы даём тренерам нормативы как готовить молодых хоккеистов.

— А кого можете выделить?

— Всегда появляются молодые ребята, я бы сейчас не хотел бы называть фамилию каждого. Хочется, чтобы они сами заявили о себе во весь голос, мы им даём возможность играть. У нас в Высшей лиге много молодых хоккеистов, которые мечтают играть в КХЛ, в НХЛ, в сборную попасть. Условия есть, они создаются. Строятся стадионы, у нас остался только Нижний Новгород. Думаю, к декабрю они открою арену. Все стадионы у нас на самом высоком уровне. Это ещё раз подтверждает, что правительство и государство очень многое делают, помогают ФХР развивать наш вид спорта. Молодым все условия созданы, только вперёд, — сказал Третьяк.