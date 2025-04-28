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«Это очень высокий уровень». Роман Ротенберг оценил соперников сборной «Россия 25»

«Это очень высокий уровень». Роман Ротенберг оценил соперников сборной «Россия 25»
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился ожиданиями от матчей в рамках майского турне сборных и заявил, что капитаном команды будет нападающий Сергей Плотников.

— Что нам ждать от этого турнира?
— Хочу сказать, что Казахстан и Беларусь — сильные соперники, хорошие составы и тренерский штаб у них. В КХЛ пошумели, Квартальнов является одним из самых опытных тренеров. Это очень высокий уровень, Казахстан готовится к чемпионату мира, они будут заряжены, а мы защищаем титул победителя турнира. Мы хорошо поработали тактически, все заряжены. Капитан Сергей Плотников играл и в НХЛ, причём очень хорошо, долго играет в КХЛ, победитель. Он олицетворяет характер, хочет всегда побеждать, горит игрой. Какой капитан — такая и команда, — сказал Ротенберг.

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