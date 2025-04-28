Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг назвал одного из сильнейших игроков сборной «Россия 25»

Роман Ротенберг назвал одного из сильнейших игроков сборной «Россия 25»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал нападающего «Северстали» Данила Аймурзина одним из сильнейших игроков российской сборной.

«Здесь опытные игроки, которых знает весь мир. Опыт и молодость. Есть такие игроки, как Аймурзин, в моём понимании, один из сильнейших у нас в сборной, он ещё себя покажет. Хочу поблагодарить все клубы, потому что 10 из них делегировали своих игроков. Я знаю, сколько они в них вкладывают. Хочется поблагодарить «Роснефть» и ЦСКА, СКА и «Газпром», другие клубы. Это очень важно для нас, что ребята приехали.

Мы постараемся сыграть в нашей манере, как на Кубке Первого канала, в яркий хоккей. Хотим радовать наших болельщиков. Совсем скоро мы вернёмся на чемпионаты мира, Олимпиады, Кубки мира. У победы много отцов, поражение — сироты. Сейчас нам тяжело, мы ценим всех, кто нам помогает: наших спонсоров. Мы делаем всё возможное, чтобы наши ребята развивались. Когда мы вернёмся, покажем свой уровень. Самая важная игра — следующая. Сегодня будет двусторонняя встреча, красные против белых, будем решать по составу по итогу этого матча», — сказал Ротенберг.

Материалы по теме
«Это очень высокий уровень». Роман Ротенберг оценил соперников сборной «Россия 25»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android