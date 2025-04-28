Ротенберг — о турне сборной «Россия 25»: это будет праздник хоккея для болельщиков

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил сложный календарь российской сборной на майском турне. Российская сборная проведёт пять матчей с 1 по 8 мая.

— Пять матчей за восемь дней предстоит сыграть сборной «Россия 25». Не тяжело? Ещё и с учётом перелётов.

— Да, всегда есть какие-то моменты, не бывает идеальной картинки. Перелёты — это часть хоккейной жизни. Мы привыкли. Вспомните первый наш тур: там было ещё намного сложнее. Профессия хоккеиста в этом и есть: работать, трудиться, любить хоккей. Да, бывает тяжело. Но это профессия хоккеиста: каждый мечтает играть в сборной России и провести пять игр за восемь дней… Хорошо, что не 10 матчей за пять дней.

Мы все эти вещи с коллегами откорректировали. Благодарность Федерации хоккея Казахстана, Беларуси. Мы совместно все эти вопросы решили, чтобы и команды соперников могли восстановиться, и наша сборная. Все покажут максимально яркий хоккей. Собраны очень сильные составы во всех командах. Для болельщиков это будет праздник хоккея. Есть люди, которые болеют за свои клубы, мы каждый клуб уважаем. Но, конечно же, видим, как болеют за сборную России. Вся страна — это совершенно другие болельщики. Все болеют за сборную России. Мы благодарны всем, что имеем возможность сыграть эти пять матчей. Сделаем всё возможное, чтобы показать максимально яркий и зрелищный хоккей и порадовать наших болельщиков, — сказал Ротенберг.