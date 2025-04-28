Президент ФХР оценил сложный календарь российской сборной на майском турне

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил сложный календарь российской сборной на майском турне. Сборная «Россия 25» проведёт пять матчей с 1 по 8 мая. Соперниками российской сборной будут национальные команды Беларуси и Казахстана. Третьяк заявил, что сложный календарь поможет российской сборной подготовиться к возвращению на международную арену.

«Посмотрите Олимпиады, чемпионаты мира, плей-офф НХЛ, КХЛ. Все финальные матчи соревнований такие тяжёлые. Спортсмены готовятся к этому, и вы должны готовиться. Мы всё равно будем играть на чемпионатах мира, нам нужно готовиться. В таком режиме? Все команды в таком режиме! Надо практиковать», — сказал Третьяк.

Матчи состоятся в Астане, Минске и Тольятти.