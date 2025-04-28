Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент ФХР оценил сложный календарь российской сборной на майском турне

Президент ФХР оценил сложный календарь российской сборной на майском турне
Комментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил сложный календарь российской сборной на майском турне. Сборная «Россия 25» проведёт пять матчей с 1 по 8 мая. Соперниками российской сборной будут национальные команды Беларуси и Казахстана. Третьяк заявил, что сложный календарь поможет российской сборной подготовиться к возвращению на международную арену.

«Посмотрите Олимпиады, чемпионаты мира, плей-офф НХЛ, КХЛ. Все финальные матчи соревнований такие тяжёлые. Спортсмены готовятся к этому, и вы должны готовиться. Мы всё равно будем играть на чемпионатах мира, нам нужно готовиться. В таком режиме? Все команды в таком режиме! Надо практиковать», — сказал Третьяк.

Матчи состоятся в Астане, Минске и Тольятти.

Материалы по теме
Стало известно расписание матчей сборной России на майском турне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android