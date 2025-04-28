Вратарь «Монреаля» заявил, что Овечкин заслужил дисквалификацию за удар канадского игрока

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заслуживает дисквалификации за свой силовой приём на Джейке Эвансе. Россиянин получил две штрафные минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

«Не хочу показывать на кого-то пальцем, никогда этого не делаю. Просто надеюсь, что в Вашингтоне не будет этих судей, вот и всё. Я серьёзно не понимаю, почему это произошло. Мне кажется, что игра была практически закончена, когда Ови ударил Джейка. Я думаю, что этот силовой приём заслуживает, по крайней мере, одного матча дисквалификации.

У меня нет ответов. Мне нужно посмотреть повтор ещё раз, но это просто досадно, потому что вы не хотите видеть, как один из ваших лучших игроков катается по льду с сотрясением мозга. Просто сегодня была странная игра», — цитирует Добеша пресс-служба клуба.