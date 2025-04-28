Форвард «Динамо»: раунд за раундом идём к своей цели. Но главное — это всё-таки Кубок

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили заявил, что главной целью бело-голубых является завоевание Кубка Гагарина.

— Лично вы в нынешнем сезоне впервые со своей командой пробились в третий раунд в плей-офф КХЛ. Насколько это особенный момент для вас? Есть хотя бы промежуточное чувство радости?

— Чувство хорошее. Раунд за раундом идём к своей цели. Но главная цель — это всё-таки Кубок.

— Можете назвать вещи, которые изменились после счёта 0-2 в серии с «Ак Барсом»? У болельщиков явно были панические настроения, как удалось вам избежать этого и переломить ход серии?

— Нашли какие-то ключи, забили хорошие голы. В прошлом году тоже выкладывались на полную, когда приехали на выезд в Челябинск при 0-2 в серии, кучу моментов насоздавали. Сейчас, слава богу, забили свои шайбы — и уже там подхватили уверенность и довели серию до победы.

— Первый гол всегда важен, особенно в матчах плей-офф. В серии с «Ак Барсом» во всех матчах была тенденция — выигрывал тот, кто забивал первым. Во втором матче, например, мы увидели очень закрытый хоккей «Ак Барса», когда вы как головой о стену бились.

— Во втором матче мы действительно создали достаточно моментов, но не смогли найти ключи. Да, кто первый забивал, тот выигрывал, только в целом это не всегда работает. Хорошо, что в тех матчах победили, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.