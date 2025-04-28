Джиошвили — о своей результативности: кто-то научился взламывать, как Овечкин, я пока нет

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили оценил свою технику в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

— В этом плей-офф мы увидели две версии Максима Джиошвили. Со стороны показалось, что для вас сложно начиналась серия со СКА. Как прорвало после гола в шестом матче, после чего пошли результативные действия. Сами заметили ли разницу в своей игре, или в каждом матче действовали одинаково?

— Я стараюсь приносить пользу. Если команда выигрывала в той серии у СКА, значит, и я делал всё правильно.

— Но тем не менее согласитесь, что такие передачи, как на Артёма Михеева в четвёртом матче серии в Казани или на Артёма Швеца-Рогового в пятом матче в Москве, не проходили в серии первого раунда? Можно сказать, что поймали кураж?

— Скажу, что всегда играешь одинаково и выкладываешься одинаково — просто иногда идёт, а иногда — нет. У кого-то чаще идёт, у кого-то — реже. Дай бог, чтобы чаще получалось. Не могу объяснить, как это всё работает. Наверное, кто-то научился взламывать, как Овечкин, а я пока нет.

— В заключительной встрече в Казани сразу почувствовали, что забили второй гол в матче? Шайбу на вас переписали минут через 40.

— Почувствовал лёгкое касание, но не стал показывать. Забили — и хорошо, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.