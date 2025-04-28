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Джиошвили: Фукале вытащил «Трактор» в прошлом плей-офф. Будем продавливать его

Джиошвили: Фукале вытащил «Трактор» в прошлом плей-офф. Будем продавливать его
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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили поделился ожиданиями от серии 1/2 финала с «Трактором» и отметил игру вратаря челябинской команды Зака Фукале.

— Перед началом сегодняшнего матча все вспоминают серию с «Трактором» прошлого года. Какие уроки можно из неё вынести, чтобы не повторить такой же итог? Тот же Дмитрий Рашевский в недавнем интервью говорил, что у вашей команды тогда возникло ощущение, будто Фукале непробиваемый. Как его взломать?
— Будем продавливать его, в прошлом плей-офф он реально их вытащил. Сейчас постараемся сделать всё, чтобы он чувствовал себя неуверенно.

— Поможет ли то, что серия начнётся на выезде? Часто говорят, что в плей-офф помогает домашняя поддержка, но на выезде бывает психологически проще стартовать.
— Посмотрим, надеюсь, поможет, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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