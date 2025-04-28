Главный тренер «Монреаля» выразил недовольство судейством в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи остался недоволен судейством в четвёртом матче серии с «Вашингтон Канадиенс» (2:5).

«Я буду осторожен со своими словами, но было тяжело смотреть на некоторые из наших удалений. Наш генменеджер разговаривает с супервайзером каждый игровой день. Нам говорят, что они хотят убрать из лиги, и симуляции были одним из этих пунктов.

Мне немного жаль нашу команду. Я действительно не знаю, что им сказать. Если у вас есть какие-то слова для них, дайте мне знать. Наши ребята стойко перенесут это поражение. Мы знаем, что нам нужно выиграть матч в Вашингтоне. Собираемся сделать это и продлить серию. У нас действительно уверенная в себе команда. Мы собираемся продолжить свой путь в плей-офф», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.