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Главный тренер «Монреаля» выразил недовольство судейством в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Монреаля» выразил недовольство судейством в матче с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи остался недоволен судейством в четвёртом матче серии с «Вашингтон Канадиенс» (2:5).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

«Я буду осторожен со своими словами, но было тяжело смотреть на некоторые из наших удалений. Наш генменеджер разговаривает с супервайзером каждый игровой день. Нам говорят, что они хотят убрать из лиги, и симуляции были одним из этих пунктов.

Мне немного жаль нашу команду. Я действительно не знаю, что им сказать. Если у вас есть какие-то слова для них, дайте мне знать. Наши ребята стойко перенесут это поражение. Мы знаем, что нам нужно выиграть матч в Вашингтоне. Собираемся сделать это и продлить серию. У нас действительно уверенная в себе команда. Мы собираемся продолжить свой путь в плей-офф», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

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