Главный тренер «Монреаля» выразил недовольство судейством в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи остался недоволен судейством в четвёртом матче серии с «Вашингтон Канадиенс» (2:5).
«Я буду осторожен со своими словами, но было тяжело смотреть на некоторые из наших удалений. Наш генменеджер разговаривает с супервайзером каждый игровой день. Нам говорят, что они хотят убрать из лиги, и симуляции были одним из этих пунктов.
Мне немного жаль нашу команду. Я действительно не знаю, что им сказать. Если у вас есть какие-то слова для них, дайте мне знать. Наши ребята стойко перенесут это поражение. Мы знаем, что нам нужно выиграть матч в Вашингтоне. Собираемся сделать это и продлить серию. У нас действительно уверенная в себе команда. Мы собираемся продолжить свой путь в плей-офф», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.
- 28 апреля 2025
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