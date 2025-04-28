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Драйзайтль — о волевой победе «Эдмонтона»: мы никогда не сдаёмся, это наш менталитет

Драйзайтль — о волевой победе «Эдмонтона»: мы никогда не сдаёмся, это наш менталитет
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал волевую победу в четвёртом матче серии с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). Немецкий форвард набрал четыре очка и забросил победную шайбу в овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано) – 10:35     0:2 Фёгеле (Дано) – 21:31     1:2 Перри (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 24:11 (pp)     1:3 Фиала (Лаферрье) – 27:32     2:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 47:51     3:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 59:31     4:3 Драйзайтль – 78:18 (pp)    

«Это наша идентичность, мы выстроили её много лет назад. Это наш менталитет, мы никогда не сдаёмся, несмотря ни на что. Мы уже показывали это в серии, может быть, даже слишком часто. Нам нужно найти способ играть с преимуществом в матче. Однако подобные победы показывают характер, и мы можем этим гордиться, но не стоит делать это каждую игру», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

Таким образом, счёт в серии между командами стал 2-2. Следующий матч пройдёт 30 апреля в Лос-Анджелесе.

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