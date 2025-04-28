Драйзайтль — о волевой победе «Эдмонтона»: мы никогда не сдаёмся, это наш менталитет

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал волевую победу в четвёртом матче серии с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). Немецкий форвард набрал четыре очка и забросил победную шайбу в овертайме.

«Это наша идентичность, мы выстроили её много лет назад. Это наш менталитет, мы никогда не сдаёмся, несмотря ни на что. Мы уже показывали это в серии, может быть, даже слишком часто. Нам нужно найти способ играть с преимуществом в матче. Однако подобные победы показывают характер, и мы можем этим гордиться, но не стоит делать это каждую игру», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

Таким образом, счёт в серии между командами стал 2-2. Следующий матч пройдёт 30 апреля в Лос-Анджелесе.