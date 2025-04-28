Макдэвид: многие сбрасывают «Эдмонтон» со счетов, но нам так даже нравится
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал две домашние победы в серии с «Лос-Анджелес Кингз», которые позволили канадской команде сравнять счёт 2-2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано) – 10:35 0:2 Фёгеле (Дано) – 21:31 1:2 Перри (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 24:11 (pp) 1:3 Фиала (Лаферрье) – 27:32 2:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 47:51 3:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 59:31 4:3 Драйзайтль – 78:18 (pp)
«Знаю, что всё меняется по ходу серии, и теперь мы можем отправиться в Лос-Анджелес и попытаться вырваться вперёд в серии. Я уверен, что многие всё еще сомневаются в нас, но нам так даже нравится. Многие нас сбрасывают со счетов, но мы боремся, чтобы победить хорошую команду. Это отличная команда, правда, и мы сражаемся с ними», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.
Предыдущие три сезона для «Лос-Анджелеса» завершались поражением в первом раунде плей-офф от «Эдмонтона».
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