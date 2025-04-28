Макдэвид: многие сбрасывают «Эдмонтон» со счетов, но нам так даже нравится

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал две домашние победы в серии с «Лос-Анджелес Кингз», которые позволили канадской команде сравнять счёт 2-2.

«Знаю, что всё меняется по ходу серии, и теперь мы можем отправиться в Лос-Анджелес и попытаться вырваться вперёд в серии. Я уверен, что многие всё еще сомневаются в нас, но нам так даже нравится. Многие нас сбрасывают со счетов, но мы боремся, чтобы победить хорошую команду. Это отличная команда, правда, и мы сражаемся с ними», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Предыдущие три сезона для «Лос-Анджелеса» завершались поражением в первом раунде плей-офф от «Эдмонтона».