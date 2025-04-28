Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль делит четвёртое место в истории НХЛ по числу матчей с 4+ очками в плей-офф

Драйзайтль делит четвёртое место в истории НХЛ по числу матчей с 4+ очками в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу и отдал три результативные передачи в четвёртом матче серии с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ). Немецкий форвард в восьмой раз в карьере набрал минимум четыре очка в матче плей-офф НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано) – 10:35     0:2 Фёгеле (Дано) – 21:31     1:2 Перри (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 24:11 (pp)     1:3 Фиала (Лаферрье) – 27:32     2:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 47:51     3:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 59:31     4:3 Драйзайтль – 78:18 (pp)    

Драйзайтль делит с Марио Лемье четвёртое место в истории НХЛ по числу матчей с 4+ очками в плей-офф. На третьем месте расположился Пол Коффи (9 подобных игр). Второе место с 11 подобными встречами делят между собой Яри Курри и Марк Мессье. Лидером в истории НХЛ по числу матчей с четырьмя и более очками в плей-офф является Уэйн Гретцки (26).

Драйзайтль набрал очко в 18 играх плей-офф подряд с «Кингз», что является третьей по продолжительности серией против одной франшизы в истории плей-офф после Мессье (19 игр с «Кингз») и Гретцки (19 игр с «Калгари Флэймз»).

Материалы по теме
Драйзайтль — о волевой победе «Эдмонтона»: мы никогда не сдаёмся, это наш менталитет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android