Драйзайтль делит четвёртое место в истории НХЛ по числу матчей с 4+ очками в плей-офф

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу и отдал три результативные передачи в четвёртом матче серии с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ). Немецкий форвард в восьмой раз в карьере набрал минимум четыре очка в матче плей-офф НХЛ.
Драйзайтль делит с Марио Лемье четвёртое место в истории НХЛ по числу матчей с 4+ очками в плей-офф. На третьем месте расположился Пол Коффи (9 подобных игр). Второе место с 11 подобными встречами делят между собой Яри Курри и Марк Мессье. Лидером в истории НХЛ по числу матчей с четырьмя и более очками в плей-офф является Уэйн Гретцки (26).
Драйзайтль набрал очко в 18 играх плей-офф подряд с «Кингз», что является третьей по продолжительности серией против одной франшизы в истории плей-офф после Мессье (19 игр с «Кингз») и Гретцки (19 игр с «Калгари Флэймз»).
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