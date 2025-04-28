«Вытирайте слёзы!» Кожевников скептически оценил работу Ги Буше в «Авангарде»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил недовольство отъездом главного тренера «Авангарда» Ги Буше в Северную Америку. Ранее канадский специалист продлил контракт с омским клубом на два сезона.

– Как оцените полсезона Буше, который продлен «Авангардом» до 2027 года?

– Слушайте, ребята, Буше уже собрал вещички и не остался в Омске на полуфинал плей-офф МХЛ между «Омскими Ястребами» и Санкт-Петербургом. Вот для меня главный показатель его отношения к «Авангарду», к системе, к будущему клуба! И это опять к больному для Омска вопросу про местных легенд, о которых вытирают ноги, и про временщиков. Вопросу, который показывает отсутствие у «Авангарда» ментального фундамента. Без которого у клуба будущего нет.

Ну а тем, кто так и не выбрался из ярославской раздевалки и до сих пор плачет по Буше, напомню, что в этом сезоне он зашёл в «Авангарде» на совсем низкие акции, да ещё на массовой закупке игроков, которых все списали и которым нужно было выживать. Все вместе они и выжили. В следующем сезоне такой удобной стартовой позиции у Буше уже не будет. Так что вытирайте слезы! – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, «ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии. В регулярке «Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.