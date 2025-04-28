«Металлург» продлил контракт с защитником Валерием Ореховым. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, контракт с 25-летним игроком рассчитан на два года — до конца сезона-2026/2027.

Валерий Орехов — казахстанский защитник, который стал хоккеистом «Металлурга» в межсезонье в 2022 году. До этого всю профессиональную карьеру он выступал за «Барыс». В сезоне-2022/2023 Валерий был отправлен в аренду в «Адмирал», а уже в следующем году стал стабильным игроком основного состава и одним из лидеров обороны. В составе «Металлурга» Валерий Орехов завоевал титул чемпиона России и Кубок Гагарина — 2024.

На счету Валерия 162 игры за «Металлург», в которых он набрал 46 (14+32) очков. В сезоне-2024/2025 он принял участие в 70 встречах и заработал 29 (11+18) очков. Всего в КХЛ у Валерия 409 игр и 81 (24+57) результативное очко при показателе полезности «+37».