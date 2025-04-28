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Главный тренер сборной Казахстана Болякин: для меня тема «Барыса» закрыта

Главный тренер сборной Казахстана Болякин: для меня тема «Барыса» закрыта
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Главный тренер сборной Казахстана Олег Болякин заявил, что не вернётся в «Барыс». Болякин работал генеральным менеджером «Барыса» с августа 2023 года, а в декабре того же года стал исполняющим обязанности главного тренера команды, сместив на этом посту Галыма Мамбеталиева. Специалист покинул казахстанский клуб в октябре 2024 года.

— Ходят слухи, что вы можете вернуться в «Барыс». Насколько это правда?
— Я этого не могу прокомментировать, со мной на эту тему никто не разговаривал. Для меня тема «Барыса» закрыта.

— А вы сами не хотели бы вернуться?
— От моего желания ничего не зависит. Может быть, я хотел бы стать акимом какого-нибудь города (смеётся). Есть руководители, которые определяют правила и стратегию. Я уже говорил: куда меня назначат, туда и пойду работать. Сейчас есть задача — качественно подготовить команду. Поэтому пригласили игроков, усилили тренерский штаб. Задача одна — успешно выступить на чемпионате мира, — цитирует Болякина «Шайба.Kz».

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