«Трактор» — «Динамо» М: составы команд на первый матч серии плей-офф КХЛ

Сегодня, 28 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду московское «Динамо». Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны составы команд.

Состав «Трактора»:

Фото: ХК «Трактор»

Состав «Динамо»:

Фото: ХК «Динамо» Москва

Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).

Следующие игры в серии состоятся 30 апреля, 2, 4, 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.