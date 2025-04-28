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«Питтсбург» объявил об уходе главного тренера Салливана, возглавлявшего клуб 10 лет

«Питтсбург» объявил об уходе главного тренера Салливана, возглавлявшего клуб 10 лет
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас объявил об уходе Майка Салливана с поста главного тренера.

«Хотел бы поблагодарить Майка Салливана за его неизменную преданность и верность команде и Питтсбургу на протяжении последних 10 лет. Майк известен своей нацеленностью на результат, конкурентоспособностью.

Он навсегда войдёт в историю «Пингвинз» не только благодаря двум Кубкам Стэнли, его влиянию на многих игроков, но и, что более ценно, благодаря его любви и преданности организации. Это решение далось нам нелегко, однако сейчас, когда у клуба переходный период, мы считаем, что это лучший путь для всех», — приводит слова Дубаса пресс-служба «Питтсбурга».

Салливану 57 лет, он возглавлял «Питтсбург» с 2015 года. Под руководством американца команда дважды выиграла Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.

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