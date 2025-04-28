Артемий Панарин присутствует на матче «Трактора» с московским «Динамо»

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду московское «Динамо». На момент написания новости идёт первый перерыв, счёт — 1:0 в пользу «Динамо».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На этом матче присутствует российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор». Кадр с хоккеистом был показан во время трансляции.

Фото: Кадр из трансляции

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 80 встречах, в которых записал в свой актив 37 голов и 52 результативные передачи при коэффициенте полезности «-9».