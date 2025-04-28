Сергачёв заявил, что работает над организацией матча с участием российских звёзд КХЛ и НХЛ

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв заявил, что работает над организацией благотворительного матча с участием звёзд КХЛ и НХЛ.

— В этом году есть планы по матчу? Идея очень хорошая, много зрителей. Июль для нашей страны — не самый хоккейный месяц, но трибуны были полны.

— В этом и был, наверное, смысл, потому что многие русские игроки НХЛ в июле всё ещё в России. Кто‑то готовится, кто‑то собирается улетать. Плюс у ребят из КХЛ 1 августа начинается лагерь. В прошлом году получилось классно. Благодарны фанатам и всем участвующим. В этом году тоже планируем, сейчас как раз работаем над организацией этого матча, — сказал Сергачёв в эфире «Матч ТВ».

В прошлом году хоккейный «Матч года» между российскими звёздами НХЛ и КХЛ состоялся 20 июля в Москве на «ЦСКА Арене» и закончился со счётом 8:8. Тогда в игре приняли участие сам Сергачёв, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Илья Ковальчук, Александр Радулов и ряд других именитых игроков.