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Василевский вошёл в топ претендентов на приз лучшему вратарю по итогам регулярки НХЛ

Василевский вошёл в топ претендентов на приз лучшему вратарю по итогам регулярки НХЛ
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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в тройку номинантов на приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Везина Трофи». Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсети X (ранее Twitter).

Двумя другими претендентами на награду стали американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк и канадец Дарси Кемпер из «Лос-Анджелес Кингз».

В завершившемся регулярном чемпионате Василевский принял участие в 63 матчах. В них россиянин одержал 38 побед, а также шесть встреч провёл «на ноль». В среднем за игру он отражал 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,18.

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