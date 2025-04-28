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«У каждого свои сильные стороны». Илья Воробьёв сравнил Овечкина и Кучерова

«У каждого свои сильные стороны». Илья Воробьёв сравнил Овечкина и Кучерова
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Главный тренер ЦСКА, бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв сравнил нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.

«Они действительно совершенно разные хоккеисты, и у каждого разные сильные стороны. У Александра это бросок, мощь, он здорово идёт на пятак.

Никита много играет за счёт своей гениальности именно в голове, читает игру на два хода вперёд», – приводит слова Воробьёва ТАСС.

Напомним, 6 апреля Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу (сейчас — 897). Таким образом, всего в его активе 972 шайбы в НХЛ.

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ – 2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 встречах.

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