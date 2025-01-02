«Трактор» победил «Динамо», отыгравшись с 0:2, и повёл в серии 1/2 финала Кубка Гагарина

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 и повели в серии 1-0.

На 14-й минуте форвард «Динамо» Джордан Уил открыл счёт во встрече с передач Павла Кудрявцева и Артёма Сергеева. На 23-й минуте Уил оформил дубль. На 38-й минуте Семён Дер-Аргучинцев отыграл одну шайбу с передач Максима Шабанова и Сергея Телегина.

На 47-й минуте Александр Кадейкин с передачи Логана Дэя сравнял счёт. На 49-й минуте Чарльз Робинсон вывел хозяев вперёд с передач Андрея Светлакова и Артёма Блажиевского. На 51-й минуте Даниил Пыленков с передачи Никиты Гусева сравнял счёт. На 54-й минуте Василий Глотов с передач Александра Кадейкина и Стивена Кэмпфера снова вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 4:3.

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Следующие игры в серии состоятся 30 апреля, 2, 4, 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.