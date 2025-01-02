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Трактор — Динамо М, результат матча 28 апреля 2025, счёт 4:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Трактор» победил «Динамо», отыгравшись с 0:2, и повёл в серии 1/2 финала Кубка Гагарина
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 и повели в серии 1-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5)     0:2 Уил – 22:45 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5)     2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5)     3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5)     3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4)     4:3 Глотов (Кадейкин, Кэмпфер) – 53:46 (5x5)    

На 14-й минуте форвард «Динамо» Джордан Уил открыл счёт во встрече с передач Павла Кудрявцева и Артёма Сергеева. На 23-й минуте Уил оформил дубль. На 38-й минуте Семён Дер-Аргучинцев отыграл одну шайбу с передач Максима Шабанова и Сергея Телегина.

На 47-й минуте Александр Кадейкин с передачи Логана Дэя сравнял счёт. На 49-й минуте Чарльз Робинсон вывел хозяев вперёд с передач Андрея Светлакова и Артёма Блажиевского. На 51-й минуте Даниил Пыленков с передачи Никиты Гусева сравнял счёт. На 54-й минуте Василий Глотов с передач Александра Кадейкина и Стивена Кэмпфера снова вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующие игры в серии состоятся 30 апреля, 2, 4, 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.

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