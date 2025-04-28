Давид Пастрняк вошёл в состав сборной Чехии на чемпионат мира 2025 года

Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк присоединится к национальной команде на чемпионате мира 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Чехии.

Ранее хоккеист в ответ на предложение войти в состав сборной взял несколько дней на размышление, своё решение он огласил руководству команды сегодня, 28 апреля. Отмечается, что форвард присоединится к сборной только после Чешских хоккейных игр.

В завершившемся регулярном чемпионате Пастрняк набрал 106 (43+63) очков в 82 играх за «Брюинз». В прошлом году форвард стал обладателем золотой медали на домашнем чемпионате мира.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.