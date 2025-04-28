«Монреаль» и «Вашингтон» оштрафованы на $ 25 тыс. за неспортивное поведение на разминке

«Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» были оштрафованы на $ 25 тыс. за неспортивное поведение во время разминки перед четвёртым матчем серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает Sportsnet в соцсети X (ранее Twitter).

Также отмечается, что игрок «Монреаля» Арбер Джекай и защитник «Вашингтона» Дилан Макилрат были оштрафованы на максимальную сумму, допустимую в соответствии с коллективным соглашением. Джекай получил денежное взыскание в размере $ 3385, а Макилрат — $ 2018.

Встреча состоялась в ночь с 27 на 28 апреля и завершилась победой «столичных» со счётом 5:2. Теперь «Кэпиталз» ведут в серии — 3-1. Следующий матч между командами пройдёт 1 мая в Вашингтоне.