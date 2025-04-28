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«Монреаль» и «Вашингтон» оштрафованы на $ 25 тыс. за неспортивное поведение на разминке

«Монреаль» и «Вашингтон» оштрафованы на $ 25 тыс. за неспортивное поведение на разминке
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«Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» были оштрафованы на $ 25 тыс. за неспортивное поведение во время разминки перед четвёртым матчем серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает Sportsnet в соцсети X (ранее Twitter).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

Также отмечается, что игрок «Монреаля» Арбер Джекай и защитник «Вашингтона» Дилан Макилрат были оштрафованы на максимальную сумму, допустимую в соответствии с коллективным соглашением. Джекай получил денежное взыскание в размере $ 3385, а Макилрат — $ 2018.

Встреча состоялась в ночь с 27 на 28 апреля и завершилась победой «столичных» со счётом 5:2. Теперь «Кэпиталз» ведут в серии — 3-1. Следующий матч между командами пройдёт 1 мая в Вашингтоне.

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