Алексей Кудашов ответил, считает ли он, что Подъяпольский проиграл Фукале дуэль вратарей

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Трактора» (3:4) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина оценил игру голкипера бело-голубых Владислава Подъяпольского.
— Равная обоюдоострая игра. В принципе, было обилие моментов – сначала у нас, потом у них. Совершенно нормальная игра плей-офф.
– У вас не возникло ощущения, что сегодня была игра вратарей, в которой Фукале выручил «Трактор», а Подъяпольский не выручил «Динамо»?
– А первые два гола?
– Фукале? Ну он потом отмазался.
– (смеётся).
– Счёт мог стать 3:0 в вашу пользу, и тогда бы игра закончилась.
– Смотрите. Плей-офф – игра и вратарей, и защиты, и нападения – вообще всех. От начала и до конца. Поэтому выделять, что сегодня играли два вратаря… А что делали остальные? Не выходили на лёд?
– Это ключевые люди.
– Всегда есть ключевые люди. Всегда на льду так бывает. Я не согласен, что сегодня была игра двух вратарей. Игра была двух команд, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 апреля 2025
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