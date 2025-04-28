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Алексей Кудашов ответил, считает ли он, что Подъяпольский проиграл Фукале дуэль вратарей

Алексей Кудашов ответил, считает ли он, что Подъяпольский проиграл Фукале дуэль вратарей
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Трактора» (3:4) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина оценил игру голкипера бело-голубых Владислава Подъяпольского.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5)     0:2 Уил – 22:45 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5)     2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5)     3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5)     3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4)     4:3 Глотов (Кадейкин, Кэмпфер) – 53:46 (5x5)    

— Равная обоюдоострая игра. В принципе, было обилие моментов – сначала у нас, потом у них. Совершенно нормальная игра плей-офф.

– У вас не возникло ощущения, что сегодня была игра вратарей, в которой Фукале выручил «Трактор», а Подъяпольский не выручил «Динамо»?
– А первые два гола?

– Фукале? Ну он потом отмазался.
– (смеётся).

– Счёт мог стать 3:0 в вашу пользу, и тогда бы игра закончилась.
– Смотрите. Плей-офф – игра и вратарей, и защиты, и нападения – вообще всех. От начала и до конца. Поэтому выделять, что сегодня играли два вратаря… А что делали остальные? Не выходили на лёд?

– Это ключевые люди.
– Всегда есть ключевые люди. Всегда на льду так бывает. Я не согласен, что сегодня была игра двух вратарей. Игра была двух команд, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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