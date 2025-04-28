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Главный тренер «Динамо» назвал причину поражения на старте серии с «Трактором»

Главный тренер «Динамо» назвал причину поражения на старте серии с «Трактором»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал причину поражения на старте серии с «Трактором» (3:4) в полуфинале Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5)     0:2 Уил – 22:45 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5)     2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5)     3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5)     3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4)     4:3 Глотов (Кадейкин, Кэмпфер) – 53:46 (5x5)    

– Вопрос по второму и четвёртому голу «Трактора»: не возникло ли у вас ощущения, что эти шайбы были похожи на то, как забивал «Ак Барс» на старте серии второго раунда? Когда вы не смогли убрать игроков соперника со своего пятака, но потом разобрались с этой проблемой. Согласны ли вы с этой точкой зрения или тут нет ничего схожего?
– Нет, схожее всегда есть, потому что голы всегда похожи. В хоккее всегда забивают или при атаке с ходу или при позиционной атаке. Вы тут не открыли ничего нового. Всегда в выигрышной игре ты выиграл пятак, а в проигранной ты его проиграл. Это совершенно нормально.

– На протяжении двух первых раундов много говорилось об умении «Трактора» совершать камбэки. Делали ли вы акцент на этом, потому что сегодня они снова его сделали?
– Мы не делали акцент на этом, но все прекрасно об этом знали, так как следили за предыдущими сериями. Мы отталкиваемся от своей игры. Сегодня были моменты, в которых недоработали. Вот основная причина итога, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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