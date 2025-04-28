Кудашов — журналисту: вы видели, что Сикура выходил один на один? Ждём от него голов

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов провёл диалог с челябинским журналистом после поражения в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:4, 0-1).

– Возникло ощущение, что в третьем периоде «Динамо» начало жаться к своим воротами.

– Ну могло так показаться. А вопрос ваш в чём?

– Почему это произошло?

– Давайте отдадим должное «Трактору», им надо было отыгрываться, они пошли вперёд.

– Все ждали, что Дилан Сикура сегодня себя проявит.

– Кто все? Мы ждали. Но кто все ждал?

– Болельщики ждали, как он себя проявит, ведь он перешёл из «Трактора» в «Динамо».

– Вопрос-то в чём?

– Вопрос в том, что не увидели от него той заряженности, которая была в двух предыдущих раундах.

– А вы видели, что он выходил один на один?

– Ну он не забил.

– А, то есть это ерунда (улыбается). Какой вопрос-то?

– Что вы от него ждёте в серии с «Трактором»?

– Голов, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.