Кудашов — журналисту: вы видели, что Сикура выходил один на один? Ждём от него голов

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов провёл диалог с челябинским журналистом после поражения в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:4, 0-1).
– Возникло ощущение, что в третьем периоде «Динамо» начало жаться к своим воротами.
– Ну могло так показаться. А вопрос ваш в чём?
– Почему это произошло?
– Давайте отдадим должное «Трактору», им надо было отыгрываться, они пошли вперёд.
– Все ждали, что Дилан Сикура сегодня себя проявит.
– Кто все? Мы ждали. Но кто все ждал?
– Болельщики ждали, как он себя проявит, ведь он перешёл из «Трактора» в «Динамо».
– Вопрос-то в чём?
– Вопрос в том, что не увидели от него той заряженности, которая была в двух предыдущих раундах.
– А вы видели, что он выходил один на один?
– Ну он не забил.
– А, то есть это ерунда (улыбается). Какой вопрос-то?
– Что вы от него ждёте в серии с «Трактором»?
– Голов, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 апреля 2025
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