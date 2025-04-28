Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов — журналисту: вы видели, что Сикура выходил один на один? Ждём от него голов

Кудашов — журналисту: вы видели, что Сикура выходил один на один? Ждём от него голов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов провёл диалог с челябинским журналистом после поражения в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:4, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5)     0:2 Уил – 22:45 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5)     2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5)     3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5)     3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4)     4:3 Глотов (Кадейкин, Кэмпфер) – 53:46 (5x5)    

– Возникло ощущение, что в третьем периоде «Динамо» начало жаться к своим воротами.
– Ну могло так показаться. А вопрос ваш в чём?

– Почему это произошло?
– Давайте отдадим должное «Трактору», им надо было отыгрываться, они пошли вперёд.

– Все ждали, что Дилан Сикура сегодня себя проявит.
– Кто все? Мы ждали. Но кто все ждал?

– Болельщики ждали, как он себя проявит, ведь он перешёл из «Трактора» в «Динамо».
– Вопрос-то в чём?

– Вопрос в том, что не увидели от него той заряженности, которая была в двух предыдущих раундах.
– А вы видели, что он выходил один на один?

– Ну он не забил.
– А, то есть это ерунда (улыбается). Какой вопрос-то?

– Что вы от него ждёте в серии с «Трактором»?
– Голов, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Главный тренер «Динамо» назвал причину поражения на старте серии с «Трактором»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android