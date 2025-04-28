Кудашов — после поражения «Динамо»: доволен сегодня всей командой

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Трактора» (3:4, 0-1) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина заявил, что доволен всей своей командой.

– Согласны с тем, что темп у «Динамо» сегодня задавало четвёртое звено? Понятно, что забивал Уил, который успевал появиться на пересменке, но те ребята обеспечивали завоз шайбы в зону.

– Это к первому вопросу, когда мы говорили о вратарях. Вы же сами сказали, что был Уил и были другие игроки. В команде разные игроки: быстрые, медленные, тяжёлые, кто на пятаке играет. Каждый делает свою работу. Вот и всё.

– Довольны ли вы сегодня игрой Максима Комтуа, потому что…

– Я доволен сегодня всей командой.

– Можно ли ожидать появления в следующей игре Максима Моторыгина?

– Можно. У нас сегодня не играло пять человек. У нас не играли Моторыгин, Слепышев, Бурмистров, Менелл, Римашевский. Всех можно ожидать.

– Я спросил именно про второго вратаря.

– Я сказал, что всё может быть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.