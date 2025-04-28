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Кудашов — после поражения «Динамо»: доволен сегодня всей командой

Кудашов — после поражения «Динамо»: доволен сегодня всей командой
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Трактора» (3:4, 0-1) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина заявил, что доволен всей своей командой.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5)     0:2 Уил – 22:45 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5)     2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5)     3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5)     3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4)     4:3 Глотов (Кадейкин, Кэмпфер) – 53:46 (5x5)    

– Согласны с тем, что темп у «Динамо» сегодня задавало четвёртое звено? Понятно, что забивал Уил, который успевал появиться на пересменке, но те ребята обеспечивали завоз шайбы в зону.
– Это к первому вопросу, когда мы говорили о вратарях. Вы же сами сказали, что был Уил и были другие игроки. В команде разные игроки: быстрые, медленные, тяжёлые, кто на пятаке играет. Каждый делает свою работу. Вот и всё.

– Довольны ли вы сегодня игрой Максима Комтуа, потому что…
– Я доволен сегодня всей командой.

– Можно ли ожидать появления в следующей игре Максима Моторыгина?
– Можно. У нас сегодня не играло пять человек. У нас не играли Моторыгин, Слепышев, Бурмистров, Менелл, Римашевский. Всех можно ожидать.

– Я спросил именно про второго вратаря.
– Я сказал, что всё может быть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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