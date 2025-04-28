Главный тренер «Динамо» ответил, может ли Бреннан Менелл сыграть в серии с «Трактором»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Трактора» (3:4, 0-1) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина ответил, может ли защитник бело-голубых Бреннан Менелл сыграть в оставшихся встречах этой серии.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5) 0:2 Уил – 22:45 (5x5) 1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5) 2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5) 3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5) 3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4) 4:3 Глотов (Кадейкин, Кэмпфер) – 53:46 (5x5)
– По той игре, которую вы видели сегодня, впишется ли в неё Бреннан Менелл?
– Посмотрим. Посмотрим. Посмотрим. Я пока не могу сказать, впишется он или нет. У нас есть обойма, которой мы идём с первого матча плей-офф. Я не вижу, чтобы кто-то явно выпадал. Конечно, мы будем искать усиление. У нас есть резерв, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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