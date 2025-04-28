Главный тренер «Динамо» ответил, может ли Бреннан Менелл сыграть в серии с «Трактором»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Трактора» (3:4, 0-1) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина ответил, может ли защитник бело-голубых Бреннан Менелл сыграть в оставшихся встречах этой серии.

– По той игре, которую вы видели сегодня, впишется ли в неё Бреннан Менелл?

– Посмотрим. Посмотрим. Посмотрим. Я пока не могу сказать, впишется он или нет. У нас есть обойма, которой мы идём с первого матча плей-офф. Я не вижу, чтобы кто-то явно выпадал. Конечно, мы будем искать усиление. У нас есть резерв, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.