Гру: «Трактору» нужно держаться подальше от скамейки штрафников

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над московским «Динамо» (4:3, 1-0) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина похвалил большинство бело-голубых.

— Отличный способ начать новую серию. Мы видели достаточно тяжёлую борьбу со стороны обеих команд. На мой взгляд, вратари сегодня совершали отличные спасения.

— Чем ближе к финалу, тем выше цена удалений. Вы играете с командой с наилучшим большинством, разбирали ли вы его? «Динамо» хватило меньше 40 секунд, чтобы реализовать первое большинство в этом матче.

— Разумеется, спецбригады – всегда важная часть игры. Разбирали большинство «Динамо». Как вы сами заметили, оно одно из самых лучших в лиге. Нам нужно держаться подальше от скамейки штрафников, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.