Главный тренер «Трактора»: если бы не Фукале, скорее всего, мы бы проиграли этот матч

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над московским «Динамо» (4:3, 1-0) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина оценил игру голкипера команды Зака Фукале.
— Можно сказать, что «Динамо» во многом разбудило голами «Трактор»? У вас было преимущество, но не было конкретики в завершении, и только после пропущенных шайб она появилась.
— Не скажу, что мы спали в начале встречи. Нет, мы играли вполне неплохо. Но как только стали лучше кататься, создавать больше моментов, начали работать в плане трафика, сразу всё проявилось.
— Вы как тренер «чувствуете лавку». Как команда отреагировала на сейвы Фукале? Стали ли те два сейва с выходами один на один переломными моментами?
— Если бы не эти спасения Зака Фукале, матч мы, скорее всего, проиграли бы. Разница была бы в три-четыре шайбы. Недаром говорят, что в плей-офф вратари совершают спасения в самый важный момент. Именно так я и могу описать сегодняшние действия Зака Фукале, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
- 28 апреля 2025
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