Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора»: если бы не Фукале, скорее всего, мы бы проиграли этот матч

Главный тренер «Трактора»: если бы не Фукале, скорее всего, мы бы проиграли этот матч
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над московским «Динамо» (4:3, 1-0) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина оценил игру голкипера команды Зака Фукале.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5)     0:2 Уил – 22:45 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5)     2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5)     3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5)     3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4)     4:3 Глотов (Кадейкин, Кэмпфер) – 53:46 (5x5)    

— Можно сказать, что «Динамо» во многом разбудило голами «Трактор»? У вас было преимущество, но не было конкретики в завершении, и только после пропущенных шайб она появилась.
— Не скажу, что мы спали в начале встречи. Нет, мы играли вполне неплохо. Но как только стали лучше кататься, создавать больше моментов, начали работать в плане трафика, сразу всё проявилось.

— Вы как тренер «чувствуете лавку». Как команда отреагировала на сейвы Фукале? Стали ли те два сейва с выходами один на один переломными моментами?
— Если бы не эти спасения Зака Фукале, матч мы, скорее всего, проиграли бы. Разница была бы в три-четыре шайбы. Недаром говорят, что в плей-офф вратари совершают спасения в самый важный момент. Именно так я и могу описать сегодняшние действия Зака Фукале, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Снова «Трактор», снова камбэк! Челябинск повёл в полуфинале с «Динамо»
Видео
Снова «Трактор», снова камбэк! Челябинск повёл в полуфинале с «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android