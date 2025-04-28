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Бенуа Гру рассказал, игрой какого звена он остался недоволен в победном матче с «Динамо»

Бенуа Гру рассказал, игрой какого звена он остался недоволен в победном матче с «Динамо»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, игрой какого звена он остался недоволен в победном матче с московским «Динамо» (4:3, 1-0) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5)     0:2 Уил – 22:45 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5)     2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5)     3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5)     3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4)     4:3 Глотов (Кадейкин, Кэмпфер) – 53:46 (5x5)    

— У соперника здорово выглядело четвёртое звено. Насколько довольны своим четвёртым звеном? Чем Рыков предпочтительнее, на ваш взгляд, Сафина или Гуськова? Показалось, Рыков из игры выпадал.
— Не очень доволен действиями четвёртого звена. По ходу плей-офф были различные сочетания, но на текущий момент, если в одном матче всё работает, в следующем наблюдается некоторая просадка. Отмечу Жаркова, он отлично справился со своей работой. Повторюсь, это плей-офф, однако нельзя делать так, чтобы мы шайбы теряли из раза в раз.

— С чем связано то, что у вас было много потерь сегодня? В три-четыре раза больше, чем у «Динамо».
— Сегодня было откровенно две плохих потери, которые мы совершили. Но всё зависит от того, на какой части льда были потери.

— Можем ли мы ожидать появления Рыкманова вместо Рыкова?
— Узнаете 30 апреля, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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