Бенуа Гру рассказал, игрой какого звена он остался недоволен в победном матче с «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, игрой какого звена он остался недоволен в победном матче с московским «Динамо» (4:3, 1-0) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

— У соперника здорово выглядело четвёртое звено. Насколько довольны своим четвёртым звеном? Чем Рыков предпочтительнее, на ваш взгляд, Сафина или Гуськова? Показалось, Рыков из игры выпадал.

— Не очень доволен действиями четвёртого звена. По ходу плей-офф были различные сочетания, но на текущий момент, если в одном матче всё работает, в следующем наблюдается некоторая просадка. Отмечу Жаркова, он отлично справился со своей работой. Повторюсь, это плей-офф, однако нельзя делать так, чтобы мы шайбы теряли из раза в раз.

— С чем связано то, что у вас было много потерь сегодня? В три-четыре раза больше, чем у «Динамо».

— Сегодня было откровенно две плохих потери, которые мы совершили. Но всё зависит от того, на какой части льда были потери.

— Можем ли мы ожидать появления Рыкманова вместо Рыкова?

— Узнаете 30 апреля, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.