Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» прокомментировал возвращение в строй ведущего защитника

Главный тренер «Трактора» прокомментировал возвращение в строй ведущего защитника
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал возвращение в строй ведущего защитника Григория Дронова в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (4:3, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5)     0:2 Уил – 22:45 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5)     2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5)     3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5)     3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4)     4:3 Глотов (Кадейкин, Кэмпфер) – 53:46 (5x5)    

— Григорий Дронов вышел после травмы. Вы много давали ему играть. Чтобы он быстрее приобрёл игровую форму?
— Григорий очень профессиональный игрок, который уделяет в том числе много внимания занятиям на земле. Если за какой аспект я сегодня и не волновался, так это за его возвращение. Он очень скрупулёзно работал над этим. Был спокоен за него и в психологическом, и в физическом плане. Это одна из причин, почему сегодня мы вышли играть в семь защитников.

— У «Динамо» в серии с «Ак Барсом» на первые роли вышел Максим Комтуа. Много своих эмоций на него растрачивал соперник. Можно ли сказать, что вы хорошо знаете этого игрока?
— У «Динамо» много хороших игроков. Максим Комтуа один из них, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Бенуа Гру рассказал, игрой какого звена он остался недоволен в победном матче с «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android