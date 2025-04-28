Главный тренер «Трактора» прокомментировал возвращение в строй ведущего защитника

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал возвращение в строй ведущего защитника Григория Дронова в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (4:3, 1-0).
— Григорий Дронов вышел после травмы. Вы много давали ему играть. Чтобы он быстрее приобрёл игровую форму?
— Григорий очень профессиональный игрок, который уделяет в том числе много внимания занятиям на земле. Если за какой аспект я сегодня и не волновался, так это за его возвращение. Он очень скрупулёзно работал над этим. Был спокоен за него и в психологическом, и в физическом плане. Это одна из причин, почему сегодня мы вышли играть в семь защитников.
— У «Динамо» в серии с «Ак Барсом» на первые роли вышел Максим Комтуа. Много своих эмоций на него растрачивал соперник. Можно ли сказать, что вы хорошо знаете этого игрока?
— У «Динамо» много хороших игроков. Максим Комтуа один из них, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
- 28 апреля 2025
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