«Химик» одержал победу над «Югрой» в овертайме в первом матче 1/2 финала плей-офф ВХЛ

Сегодня, 28 апреля, прошла первая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Воскресенске местный «Химик» принимал на своём льду «Югру» из Ханты-Мансийска. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Химика».

В основное время в составе хозяев отличились Егор Чезганов, Максим Кровяков и Никита Соколов. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Артём Шварёв, Никита Гончаров и Михаил Беляев.

В овертайме сильнее оказался «Химик». Автором победной шайбы стал Дмитрий Соловьёв.

Второй матч серии состоится 30 апреля в Воскресенске.