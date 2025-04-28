Артемий Панарин назвал причины неудачного сезона для «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назвал причины непопадания своей команды в плей-офф НХЛ в этом сезоне.

— У «Рейнджерс» сезон не получился. Чем можно объяснить?

— Чем-то одним будет неправильно объяснять. Много факторов сложилось. И давление на нас было дополнительное, ожидания от самих себя… Коротко и не скажу.

— Главного тренера Питера Лавиолетта уволили. Как вам работалось с ним?

— Отлично. У меня шикарный сезон до этого с ним был. Личные результаты имею в виду. Благодарен за то, как он меня использовал. Мне всё нравилось, но остальное не я решаю, — приводит слова Панарина «Спорт-экспресс».

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» финишировали на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 85 очков. Команда не вышла плей-офф. После провала в регулярке клуб из Нью-Йорка отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта. На данный момент место тренера в «Рейнджерс» остаётся вакантным.