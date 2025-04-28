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Главный тренер «Спартака» прокомментировал вылет команды из Кубка Гагарина

Главный тренер «Спартака» прокомментировал вылет команды из Кубка Гагарина
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги сезона для команды и взял на себя ответственность за поражение красно-белых в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (3-4).

«Двоякое ощущение. Для меня как для тренера этот сезон намного тяжелее, чем первый. Потому что в первом сезоне мы только собрали новую команду, и было много ребят, которым надо было что-то доказывать. Во втором сезоне мы предвидели, что будет намного тяжелее – что соперники будут настраиваться на нас совсем по-другому, и нашим игрокам нужно выходить на новый уровень, прогрессировать. Скажу честно, кто-то с этим справился, а кто-то – нет. Поэтому и в регулярке были такие качели.

Вот эта серия с «Салаватом Юлаевым» – наверное, зеркало того, что было с нами во время сезона. Ясно, что ребята бились, но когда ты ведёшь в серии 3-1, то у тебя все карты на руках, чтобы пройти дальше, а мы этим не воспользовались. Здесь и моя ошибка как главного тренера, что не смог донести это до игроков. Но, с другой стороны, это большой опыт для меня – есть вещи, которые нужно будет перевернуть в правильном направлении и сделать верные выводы. Надеюсь, что всё так и будет», — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

54-летний Жамнов возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. Под руководством специалиста клуб дважды дошёл до четвертьфинала Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне красно-белые на этой стадии проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» (3-4).

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